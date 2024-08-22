新北民政局科長林今權接任石碇區長 26日生效 12:452024/08/22 中時 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市人事處今（22）日發布新人事令，原石碇區長劉彥伯調任民政局兵役勤管科長。（摘自石碇區公所官網） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市人事處今（22）日發布新人事令，民政局地方自治科長林今權調任石碇區公所區長；原石碇區長劉彥伯調任民政局兵役勤管科長；新北市樹林區公所主任秘書吳家兆調任民政局地方自治科科長，人事令於26日生效。 新北再生家具特賣24日登場 300件二手家具、家電百元起 忠孝關渡碼頭航班24日啟航 假日1時段加開4場「遊河行程」 新北客家人口全國第2 積極扎根並拓展文化傳承 #新北市 #人事處 #石碇區長 #民政局 #兵役 【全球關注 2024美總統大選】 拜登退選挺賀錦麗 川普勝券在握？ 也許您會感興趣 推薦閱讀 三重台1線高架段估2個月修復 多條替代道路一次看 12:342024/08/21 生活 監察院糾正新北市府餵藥案 國民黨：國家機器全力運作 16:222024/08/22 政治 新北消防攜手工廠防災演練 落實鋰電池安全管理 12:092024/08/22 寶島 新北市高中職28校設45實驗班 助學子適性發展 11:442024/08/22 寶島 新北義消幹部會報 侯友宜表揚資深義消 17:232024/08/21 寶島 新北住都中心融入ESG精神 提升社宅永續發展 12:562024/08/22 寶島 新北餵藥案遭監察院糾正 藍議員：專找新北碴 18:582024/08/22 政治 他斷言李四川會選新北市長！「國民黨滿意度很高」 08:092024/08/22 政治 鋼琴新秀輕生引發熱議 精神科醫師7招助身心健康 15:392024/08/22 健康 新北萬里區「五福齊航」發愛心物資 溫暖800戶弱勢家庭 14:482024/08/22 寶島 新北今年取締偽變造牌照72件 分析原因與違規遭扣牌有關 15:172024/08/21 社會 新北市府第二行政大樓 獲優良智慧綠建築獎 18:062024/08/22 寶島 新北三峽1圍牆擋路20年終拆除 居民不再繞路10分鐘違停也變少 18:272024/08/22 寶島 爆黃珊珊向侯陣營開條件「讓我選新北市長」 蔡正元洩藍白合談判內幕 08:582024/08/21 政治 林郁婷奪金後的心路歷程 教練曾自強曝未來目標 18:062024/08/21 體育 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。