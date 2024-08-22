新北市人事處今（22）日發布新人事令，民政局地方自治科長林今權調任石碇區公所區長；原石碇區長劉彥伯調任民政局兵役勤管科長；新北市樹林區公所主任秘書吳家兆調任民政局地方自治科科長，人事令於26日生效。

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