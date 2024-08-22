自殺防治協會理事、精神科醫師楊聰財提供7項幫助身心健康的方法。（翻攝自楊聰財臉書）

曾獲國際鋼琴大賽銀賞的29歲新秀鋼琴師昨（21）日在臉書「最後一次直播」後，即輕生身亡，引發社會熱議。針對這起不幸的事件，自殺防治協會理事、精神科醫師楊聰財強調輕生不能解決問題，並提供7個幫助身心健康的重點。

楊聰財表示，輕生真的不能解決問題，而且會讓所有關心自己的人，一輩子長期心靈創傷與悲痛，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。而且身心健康是有方法的，此外，憂鬱症等情緒障礙是腦生病了，要盡快求助精神醫療團隊。

對於幫助身心健康，楊聰財提供了7大重點，就是每天要睡好，以6到8小時為原則，7小時則是最為理想的時數，黃金睡眠時間為晚間11點到早上6點，上床之後要訓練腦袋關機、自我催眠，即30分鐘要內入睡，可嘗試默數一個最簡單的數字，白天也減少躺床的時間，最多不要超過1小時。

運動也有助於身心健康，1周至少3天，每次至少30分鐘，且心跳至少達到1分鐘130次，以出汗為指標；放鬆訓練，可透過腹式呼吸：鼻吸嘴吐，一天至少80次，可分成早中晚及睡前各20次，並且要放輕鬆、慢慢做。

也可以透過說、唱、做、寫等，培養正確的紓壓方法，例如每天要寫感恩或者是快樂日記1-3件,最好在睡前1小時進行，如果想不到快樂的事情，也可以嘗試去當志工幫助他人，因為助人為快樂之本。

白天引用足夠的水量，以體重乘以300c.c為1天飲用量，上床前4小時起要限水，以免半夜起來尿尿，想再睡卻睡不著。

最後楊聰財強調，憂鬱症是可以治療、甚至可以治癒，以鋼琴家遭遇的不幸情況，很容易出現重度憂鬱症、廣泛性焦慮症，這些2種疾病都是腦部神經傳導物質（俗稱內分泌）失調，盡快的尋求精神醫療團隊評估與治療，配合專業完成治療的療程（至少半年），兼顧生理、心理、環境、靈性等面向，多管齊下以達事半功倍的效果。

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