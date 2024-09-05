台20線南橫公路台東端霧鹿路段進行護坡工程，由於路幅狹窄，無法闢設施工便道，公路局南區養護工程分局公告自今（5）日起至12月31日實施道路雙向管制，期間每周五、日下午3時後不管制。

為提升道路通行安全，公路局南區養護工程分局關山工務段於台東縣海端鄉台20線180K＋855～181K＋067路段 （霧鹿天龍飯店附近）進行上邊坡自由型格框護坡等施工。

由於施工路段路幅狹窄，工區位置坡面陡峭且腹地不足，無法闢設施工便道，考量材料吊運及移動式起重機等施工機具須占用道路方能施作，9月5日至12月31日，每日早上8時開始至下午5時實施道路雙向管制。

關山工務段長林進芳指出，每周一至周日上午8時至11時30分及下午1時至5時，管制時段每次放行10分鐘，中午11時30分至下午1時不管制；星期五、星期日下午3時後不管制。

林進芳表示，如遇到人員須緊急就醫等緊急狀況，可通知管制人員或電洽關山工務段，將緊急清理道路後開放通行。