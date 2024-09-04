成功鎮長謝淑貞歡送旅客搭乘「藍色公路」首航客輪。（蕭嘉蕙攝）

成功鎮民圍觀「藍色公路」首發團起航。（蕭嘉蕙攝）

成功鎮「藍色公路」船票票價資訊。（蕭嘉蕙攝）

為振興賞鯨旅遊業、促進海上觀光，台東縣成功鎮公所推動「藍色公路」計畫，新闢新港－綠島航線，歷經年餘奔走，於上月拍板定案，今（4）日首發啟航。鎮長謝淑貞表示，此航線兼具交通運輸及觀光遊憩功能，有望帶動地方百業發展。

成功鎮公所今於新港漁港舉辦「藍色公路」首航儀式，由凱旋3號客輪搭載百人首發團航至綠島，午間12時鳴炮起航。鎮長謝淑貞強調，新航線不僅結合賞鯨旅遊，也為兩地居民和遊客提供便利交通，同時引流旅客進鎮，促進漁業、旅宿業、餐飲業等觀光發展。

新港－綠島首發團文姓旅客直說，此趟航程最期待與鯨豚相遇，一覽東海岸風光，見證「美麗的台灣福爾摩沙」。

定居成功鎮的蘇姓綠島鄉民表示，過去返鄉須遠赴台東市富岡漁港，光是單趟車程就要1小時，今後能就近搭船方便省時，票價也實惠。

而搭乘綠島－新港航班的李姓香港籍遊客則說，初體驗新航線備感新奇，相較單一航線提供更多元目的地選擇，便利性十足。

客輪業者李數奼提到，富岡－綠島航行距離18海浬，航程60分鐘，新港－綠島航距則為27海浬，航程增至90分鐘，今年首航月票價與富岡航線一致，明年將視營運狀況調整。

「藍色公路」今年航期至9月27日，每周三、五分別由凱旋3號、綠島之星2號開航，綠島及成功地區居民享優惠票價250元；明年航期規畫為4月至8月。