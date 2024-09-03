山東省泰安市東平縣佛山中學附近路上3日上午7點多發生一起交通事故。一輛接送學生的公車失控衝進路邊正在上學的學生人群中，至少造成路邊家長與學生共24人死傷；其中11人死亡（家長6人、學生5人）、1人傷重。而根據陸媒報導，傳出肇事司機可能與佛山中學師生有所糾紛，但該校已經否認。

大陸《華商報》大風新聞報導，東平縣警方初步調查，一公車公司接送學生的車輛行至東平縣須昌路丁字路口時，失控造成路邊家長和學生24人受傷。東平縣立即開展人員救治和現場處置。截至目前，已造成11人死亡（其中家長6人、學生5人）、1人危重、12人生命現象平穩。肇事駕駛員已被大陸警方控制，事故原因正在調查中。

報導引述一位目擊者說法稱，事發是早上7點多鐘，我是剛好路過那裡。這輛肇事的灰色中巴突然從馬路上衝向人行道，將校門外正在等待進校上學的多名學生撞倒，「我看到當場就有七八個學生被撞，主要是孩子。」

報導稱，根據現場影片顯示，一輛山東牌照的灰色中巴車停在人行道上，有多名學生和家長躺在地上，滿身血跡，正在等待救援。這輛肇事車輛車身上噴有「東平縣東原公共交通有限公司」字樣，核載52人。

該目擊者表示，肇事司機已經被大陸警方從現場帶走，「現在不清楚為什麼會這樣，現在說什麼的都有。」

針對事故發生原因，一度傳出該名司機與佛山中學學校師生有糾紛所致，但報導引述佛山中學工作人員明確表示，「沒有，沒有，具體情況請聯繫當地宣傳部門。」

至於東平縣政府工作人員則回應稱，稍晚時會有官方發布通報。東平縣委宣傳部工作人員稱，「我們新聞科的同事就在現場，我們下午要開記者會，無法透露具體情況，我們現在正在處理。」