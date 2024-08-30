國道3號南向111公里、香山路段，今（30）日上午7時55分發生1輛槽車、5小客車追撞事故並占用外車道，4人受傷送醫，導致後方車流回堵1公里；高速公路局目前已派員趕抵處理事故，提醒用路人小心駕駛。

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