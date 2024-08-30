上班注意！國3南向香山路段「5車追撞」 4人受傷送醫 08:132024/08/30 中時新聞網 劉詠韻 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 現場畫面。（圖 / 截自高速公路1968） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國道3號南向111公里、香山路段，今（30）日上午7時55分發生1輛槽車、5小客車追撞事故並占用外車道，4人受傷送醫，導致後方車流回堵1公里；高速公路局目前已派員趕抵處理事故，提醒用路人小心駕駛。 上班注意！國1北向台北路段「4車追撞」 車流回堵紫爆 3天內2起！溪湖鎮員鹿路再出「撞」況 1車翻覆四輪朝天 快改道！國1南岡山地磅站「3車追撞」 回堵6公里塞爆 #香山路段 #車禍 #受傷送醫 #南向 #事故 【全球關注 2024美總統大選】 拜登退選挺賀錦麗 川普勝券在握？ 也許您會感興趣 推薦閱讀 信義快隧道「火燒車」僅剩骨架！駕駛臉部遭燒傷送醫 08:342024/08/13 社會 駕駛注意！國道2號南桃園段「火燒車」 車流回堵5公里 10:102024/06/07 社會 新北大貨車司機「違停吃宵夜」 害外送騎士追撞爆頭慘死 09:302024/08/13 社會 國1北上彰化段2起共5車事故 貨車司機遭夾困釀2人傷 09:122024/07/11 社會 路口碰撞預拌水泥車 小客車車身凹陷副駕女受傷 10:492024/07/29 社會 驚險影片曝光！北市轎車閃避機車 竟衝上人行道釀6傷送醫 09:152024/08/20 社會 女志工助視障者過馬路慘遇死劫！夫淚泣她「一生行善」：毀我人生 15:402024/08/15 社會 苗縣改善75處易肇事道路安全設施 降低這三大肇事類型 12:022024/08/27 社會 國道1號苗栗段事故 聯結車自撞護欄車流回堵 16:132024/08/22 社會 公車左轉遭直行貨車衝撞 疑變換燈號未注意釀禍 16:432024/07/23 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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