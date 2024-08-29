上班注意！國道1號北向25.7公里、台北路段，今（29）日上午7時23分發生4輛自小客車追撞並占中內線事故，導致後方車流嚴重回堵，時速僅剩16公里；高速公路局獲報後已趕抵處理，提醒用路人小心駕駛。

忠孝橋塞爆！「生意鬼才」下車開賣早餐 通勤族狂讚：懂生存
台2線93.4K連結車翻覆　警花3小時排除幸無人死亡
往忠孝橋卡3小時 早餐哥找到了 親曝叫賣原因
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