上班注意！國1北向台北路段「4車追撞」 車流回堵紫爆 08:092024/08/29 中時新聞網 劉詠韻 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 現場畫面。（圖 / 截自高速公路1968） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 上班注意！國道1號北向25.7公里、台北路段，今（29）日上午7時23分發生4輛自小客車追撞並占中內線事故，導致後方車流嚴重回堵，時速僅剩16公里；高速公路局獲報後已趕抵處理，提醒用路人小心駕駛。 忠孝橋塞爆！「生意鬼才」下車開賣早餐 通勤族狂讚：懂生存 台2線93.4K連結車翻覆 警花3小時排除幸無人死亡 往忠孝橋卡3小時 早餐哥找到了 親曝叫賣原因 #北向 #路段 #台北 #上班 #車禍 【全球關注 2024美總統大選】 拜登退選挺賀錦麗 川普勝券在握？ 也許您會感興趣 推薦閱讀 台中臨港路5車連環撞 小貨車遭包夾！釀4傷1命危 21:132024/08/23 社會 排隊名店甜甜圈特價15元「沒人知」 她吃爆讚：完全不用等 13:582024/08/27 生活 北市友善體諒貼紙登場 聽障民眾行車更安全 16:222024/08/22 生活 北市道路施工違規近4年罰1447件 台電件數名列第1 13:202024/08/25 生活 台中土地交易熱度排行榜出爐！這區被上市櫃建商爆買逾1萬坪 20:232024/08/26 財經 嚴防電動車起火釀災 北市府擬祭4大措施加強管理 19:352024/08/23 生活 無照騎車載嫩妹撞小貨車 20歲騎士脾臟出血、16歲女骨折 17:012024/08/26 社會 北市推動淨零碳排 年底前裝設1200電動車充電樁 12:212024/08/23 生活 台中賓士失控大迴轉！「魚躍」分隔島撞鄰車 害一家四口送醫 10:362024/08/25 社會 撞死黑狗未察看就開走 肇事駕駛遭動保局開罰3萬 18:192024/08/19 生活 北車知名餐廳驚見後廚「這場面」 網友：很反胃都沒食慾了 16:422024/08/28 社會 零死亡散步節台北登場 瑞典人也響應：提升道安意識 17:142024/08/24 生活 中和轎車攔腰撞機車後連撞6車 7旬婦噴飛身亡 12:142024/08/27 社會 驚險影片曝光！北市轎車閃避機車 竟衝上人行道釀6傷送醫 09:152024/08/20 社會 男女玩立槳划不回岸上 困金山燭台雙嶼海上幸運獲救 09:492024/08/25 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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