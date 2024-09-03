台北市今（3）日高溫炎熱，大同區重慶北路三段發生一輛轎車自燃，所幸林姓駕駛看到車頭冒煙，趕緊下車逃生，烈焰隨即吞噬整個車頭，警消獲報到場撲滅火勢，後續由駕駛自行聯絡拖吊車到場排除路障。
據了解，47歲林姓駕駛今日下午1時許，駕車行經重慶北路三段250號前，先看到引擎故障燈亮起，隨即開始冒煙，他還來不及停靠路邊，直接將車停放於路中，趕緊下車逃生，隨即目擊車頭起火，警消到場撲滅火勢。
警方到場，林男稱車輛出廠11年，並未有任何異狀，因無人受傷，後續由林男自行將燒燬的車輛拖離現場，避免阻礙交通。
台北市今（3）日高溫炎熱，大同區重慶北路三段發生一輛轎車自燃，所幸林姓駕駛看到車頭冒煙，趕緊下車逃生，烈焰隨即吞噬整個車頭，警消獲報到場撲滅火勢，後續由駕駛自行聯絡拖吊車到場排除路障。
據了解，47歲林姓駕駛今日下午1時許，駕車行經重慶北路三段250號前，先看到引擎故障燈亮起，隨即開始冒煙，他還來不及停靠路邊，直接將車停放於路中，趕緊下車逃生，隨即目擊車頭起火，警消到場撲滅火勢。
警方到場，林男稱車輛出廠11年，並未有任何異狀，因無人受傷，後續由林男自行將燒燬的車輛拖離現場，避免阻礙交通。
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