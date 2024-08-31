台北市新工處表示，配合南京東路六段施工，一高內湖交流道南京東路出口預計9月8日夜間22時至翌日06時封閉，屆時請用路人改由成功路出口匝道行駛。

台北市新工處表示，配合南京東路六段施工，一高內湖交流道南京東路出口預計9月8日夜間22時至翌日06時封閉。（黃敬文翻攝）

新工處指出，內湖區南京東路六段將辦理路面刨鋪作業，國道1號南下方向內湖交流道17A南京東路出口匝道訂於9月8日夜間22時至翌日06時封閉，請用路人屆時改由17B成功路出口匝道駛離國道，行經該路段車輛遵循標誌指示減速及交通維持人員引導通行，以維行車安全，造成用路人不便，尚祈見諒。