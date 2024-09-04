一般汽車在路邊上下車，大家都知道要從靠近人行道的那邊車門下車，才是安全的，但是有的人就是為了方便，從馬路邊上下車，導致車禍的發生！大陸湖北襄陽，馬路上的監視器就拍下了這離譜的過程，讓網友直呼：「豬隊友」。

監視器拍下的過程，這名女子的友人開車來載她，看到她小跑步靠近車子，沒有看後方是否有來車，就直接要打開車門上車，還好旁邊公車司機有提早煞車，才沒第一時間撞上，而女子也知道有車後一度關起車門，沒想到！女子以為公車已經過去了，直接大開車門，女子與車門直接撞上公車，女子還此跌倒，然後車門直接卡住公車，此舉動不只造成了朋友的車門毀損，還要賠償公車的損失，更造成了該路段全線大塞車，套一句網路用語「真是造孽啊！」

而網友看到這段監視器畫面，邊看邊搖頭還不斷嘆氣的留言表示：「厭蠢症犯了」、「這朋友趕快斷交吧！」、「這……..無語了！」、「朋友停車方式也有問題、物以類聚」、「這賠償金….好貴！」、「後面行程全部報廢了，先去做筆錄吧」、「這如果是女友，快分手吧！」、「公車駕駛：我不是閃過了嗎？怎麼又來」。