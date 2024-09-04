每位街友都有不同故事，而台北車站周邊每晚聚集不少街友，無家者紙箱鋪地、築牆或撐把傘，家當擺在一旁，這就是他們的落腳處，與一繁華街道上，形成強烈對比。新北一名22歲pizza店員李小姐，打烊後將剩餘食材分享給街友，她接受《中時新聞網》訪問曝心聲「人都是善良的，別去揣測他人苦衷」。

【角落的聲音】北車街友紙箱築牆睡整排！她深夜暖送pizza「淚曝心聲」

今晚打烊後有多餘食材，丟掉也很浪費，和朋友來北車分享給街友。pizza店員李小姐表示，「每次看到街友躺睡在地蠻心疼的，在我能力範圍內就盡力去做」。而她每次幫助他人，讓對方心情變好，自己也會感到開心」。

pizza店員李小姐深夜送暖給街友。（記者游定剛拍攝）

對於街友給人好吃懶做的既定印象。李小姐坦言，「小時候都會聽到，但會當街友都有自己的故事，相信每個人都是善良的，自己不會以負面觀點去揣測別人，或許他們是有苦衷的」。

李小姐幫助街友感到很快樂。（李小姐提供）

台北車站有許多國內外旅客進出，國門形象屢爆爭議。李小姐則說，「當地特色吧！北車從小印象就有街友，雖然給觀光客的觀感不佳，但每個國家或多或少都會有，不去多做批判，或許他們都有著故事」。

李小姐心疼街友躺睡在地，想盡力去幫助他們。（記者游定剛拍攝）