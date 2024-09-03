開車在路上難免會遇到駕照是用雞腿換來的駕駛，不是沒打方向燈，就是打了方向燈就要全世界禮讓她，但是通常下場都不是很好！2日在桃園中壢區聖德路就發生一起休旅車打了方向燈要左轉，完全無視對向直行車，結果就發生了嚴重對撞事故，而整起事故過程被波及後方車輛上的行車紀錄器全程錄下！放在網路上引起熱議。

當時白色休旅車行駛在聖德路上，前方路口要左轉，休旅車有打方向燈，但是還沒到路口車輛就往左偏移，對向直行車疑似也沒有注意到前車路況，導致兩台車在路口高速對撞，造成白色休旅車被撞到反彈側翻，車頭還不斷冒煙，而這起車禍造成雙方都有受傷。

白色休旅車左轉，對撞對向直行休旅車。（翻攝畫面）

白色休旅車左轉，對撞對向直行休旅車。（翻攝畫面）

後方遭受波及的車輛，將行車紀錄器畫面PO在網路《爆料公社》，氣憤的發文表示「桃園市中壢區聖德路，老子打了方向燈！！全世界都要讓我！！！」

而網友們看到這段畫面，紛紛留言表示：「三寶正常發威」、「為何想不開呢？」、「這個真的有猛」、「他是沒眼睛嗎？這樣都要轉？」、「打燈就立馬轉彎，當後面的駕駛人都不是人類」、「這條路要裝區間測速了」、「傻眼！」。