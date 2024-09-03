暑假結束了，很多學生都已回歸校園，很多父母感嘆終於可以鬆一口氣了！而開學了，就代表暑期作業也要繳交了，而很多小孩都在假期結束前才在趕工寫作業，沒想到老人們也會有這狀況，讓家人們看到都笑了！

在大陸有很多老人小時候因為環境沒辦法讀書，到老了環境變好了，都會去報名老人學校來彌補遺憾，而老人學校也有暑假作業，沒想到在大陸山東一名老奶奶，在家中吃飯到一半，就衝回房間去畫國畫，年輕的家人們一臉疑惑，沒想到爺爺在旁邊說，因為作業都沒寫，要開學了，才在趕工！

而網友將這過程用手機錄下，發布在網路上表示，奶奶暑假2個月都沒寫作業，就像自己小時候一樣，快開學了才開始寫作業，而奶奶表示，因為暑假太熱了，哪有時間做作業！這影片讓很多網友都發出會心的一笑！

而網友看到影片後紛紛留言表示：「這一看就是個大型作業哈哈」、「被作業支配的恐懼」、「好可愛的小老太太」、「奶奶也是會偷懶的」、「彷彿看到了開學前的我，哭著寫著」、「不想做作業的理由全國統一」、「奶奶的手環好潮啊」、「我懷疑老小一起偷懶都沒寫」。