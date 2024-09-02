南投縣合歡山暗空公園鳶峰旅客服務中心是重要觀星場域，卻有人無視野炊禁令，占用停車位炊煮，縣府接獲舉發，才發現有法無責，修訂《南投縣合歡山暗空公園管理自治條例》增列裁罰範圍及罰金，違者最高罰3000元，該條文經縣府審查通過，將送南投縣議會審議。

合歡山暗空公園鳶峰旅客服務中心2019年獲國際認證，成為亞洲第3、台灣首座國際暗空公園，今年2月有遊客駕駛小貨車占用中巴停車位違規炊煮，不聽勸阻，還嗆停車場管理員「會叫人照顧你」，遭人拍照PO文並檢舉，縣府才發現有法無責。

縣府訂定《南投縣合歡山暗空公園管理自治條例》，同年3月公布施行，明文禁止燃放鞭炮、營火、野炊、烤肉、滑草、露營、搭設棚帳、喧鬧或製造噪音等行為，卻沒有罰則。

縣府觀光處指出，鳶峰不屬於太魯閣國家公園，遊客在鳶峰違規炊煮，無法依《國家公園法》開罰，為了補足自治條例規範不足之處，增列修正條文草案，在鳶峰旅客服務中心從事禁止行為，依法可罰1000元以上、3000元以下罰緩，得按次處罰。該修正條文草案經法規小組審查，2日在縣務會議提請討論通過，將送南投縣議會審議。

縣府觀光處表示，修正條文草案明定，鳶峰旅客服務中心、即台14甲線24K至24.3K道路邊線往東500公尺範圍內，從事違規禁止行為，縣府可視違規事實及證據，依自治條例處行為人1000元以上、3000元以下罰緩，得按次處罰。