公館鄉尖山社區照顧關懷據點4日揭牌啟用，成為苗栗縣第220個關懷據點。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

公館鄉尖山社區照顧關懷據點4日揭牌啟用，成為苗栗縣第220個關懷據點。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣已成高齡化縣市，縣府施政重點在於照護各個社區長輩，公館鄉尖山社區照顧關懷據點4日揭牌啟用，成為苗栗縣第220個關懷據點，苗栗縣長鍾東錦並宣布，將自明年起針對有開辦照顧關懷據點的社區發展協會，每年多補助1萬元，作為理事長、常務監事及總幹事的車馬費或推動會務用途，初期採試辦性質，未來若縣府財政好轉，再酌予調整加碼。

苗栗縣社區關懷據點是縣府照護長輩們最重要的施政目標，並朝一村里一據點目標邁進，4日揭牌啟用的尖山社區關懷據點，初期先以每周一日為主，提供共餐服務、電話問安、健康促進及社會參與活動等四項服務，讓長輩能在據點參與活動，讓據點成為第二個家。

鍾東錦表示，「活躍老化、幸福社區」是縣府推動老人福利服務及照顧的核心價值，至目前縣府已設置220個社區照顧關懷據點，未來仍會積極推動關懷據點、長照據點、幸福學院及樂齡學習中心，透過多元化、豐富性的服務模式，提供長者學習新知的好所在，就是要讓老人家有健康身心，間接的減低年輕人的負擔，未來朝向設置一村里一據點的目標邁進，共同打造幸福苗栗。

鍾東錦指出，由於縣議員許櫻萍曾在議會臨時會中提案，希望縣府提供社區發展協會相關幹部一些補助，為這些熱心人士加油打氣，他請社會處研擬自明年起，對有開辦照顧關懷據點的社區發展協會，每年多補助1萬元，作為理事長、常務監事及總幹事的車馬費或推動會務用途，初期採試辦性質，未來若縣府財政逐漸好轉，再酌予調整加碼。