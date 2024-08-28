國中小學8月30日開學，國內腸病毒疫情連2周升溫，台中市近3周腸病毒急門診人次較去年同期增加約2成，衛生局長曾梓展提醒，全國仍處於腸病毒流行期，台中市雖無腸病毒感染併發重症病例，為避免腸病毒疫情在開學後持續延燒，提醒落實勤洗手，加強環境清消。

台中市衛生局表示，依疾管署疫情監測資料統計，台中市今年第32至34周（8月4日至8月24日）腸病毒門診就診人次分別為2145、2243及2329人次，腸病毒急診就診人次分別為47、68、61人次，門急診就診人次皆為去年同期高出2成。

開業小兒科醫師施勝桓指出，腸病毒病例一直沒有減少，暑假期間出國感染或安親班群聚個案不少，最近1名5歲、7歲兄弟檔就在安親班感染，兄弟倆陸續發病；有鑑於開學後增加交叉感染風險，施勝桓提醒除戴口罩、勤洗手，6歲以下幼童最好接種腸病毒71型疫苗加強自體防護。

曾梓展提醒家長督促小朋友，接觸到公共場所、交通工具後，請立即洗手，家長返家後也請先洗手、沐浴及更換衣物後再接觸幼童，如出現不適症狀請盡速就醫，經醫師診斷感染腸病毒時，應落實請假在家不上課、不收托至少7天，避免與其他幼童頻繁接觸及出入公共場所造成交叉感染。

施勝桓則提醒，酒精無法殺死腸病毒，進行環境清消應使用500ppm濃度含氯漂白水，建議定期清潔消毒玩具、地墊、桌椅、門把及廁所等。