證交所表示，根據送件資料顯示，「NYSE FactSet日本半導體指數(NYSE FactSet Japan Semiconductor Index)」係由ICE Data Indices, LLC編製及維護。「NYSE FactSet日本半導體指數」係以日本東京證券交易所掛牌交易公司為母體，經市值及流動性篩選後，以FactSet RBICS產業分類挑選出半導體相關產業成分股，再以來自半導體相關產業之營收比重篩選成分股組成指數，成分股共計50檔。

「日經高股息50指數(Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index)」係由日本經濟新聞社股份有限公司編製及維護。以日經225指數成分股為篩選池，使用未來的預期股利收益率，來挑選成分股，同時透過財務指標篩選，篩選具股息以及財務品質之成分股績效表現，成分股共計50檔。