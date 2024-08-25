國家通訊傳播委員會（NCC）前任委員林麗雲、王維菁於7月卸任前，曾發表公開信稱台灣「政媒集團化」成形，昨又再度表示，NCC嚴重腐化與腐敗。國民黨立委李彥秀直言，兩人卸任後終於找回知識份子的理想與價值，揭開NCC的腐敗，也讓大家知道NCC內部變成一言堂，如此更彰顯立法院對NCC新任委員人事案的把關重要性。

李彥秀說，「什麼是風骨？其實不難，富貴不能淫，貧賤不能移，威武不能屈。什麼是政務官的風骨？對政策負責，對人民負責，對歷史負責，不會因為權位春藥的誘惑而失去對從政的理想與初心。」

李彥秀表示，NCC兩位前委員林麗雲、王維菁在上個月卸任前，一同發表公開信，直言台灣「政媒集團化」成形，媒體已成政治部門的宣傳工具，受到極大的關注；昨天，兩人參加座談會時更表示「NCC如今不僅嚴重腐化與腐敗，運作淪首長制，NCC內部更瀰漫失敗主義，委員不具決定權，讓他們無法伸展抱負與理想。」再次受到側目。

李彥秀指出，林麗雲來在台大，王維菁來自師大，都是台灣傳播教育的頂尖學府，作育台灣新聞與傳播未來的英才，兩人學經歷背景更堪稱國內翹楚。「我相信，林教授與王教授當初願意借調擔任NCC委員，一定滿腹理想與抱負。」

李彥秀認為，但是當教授成為委員，兩人卻沉默了，成為NCC箝制新聞自由，踐踏民主法制的幫兇；如今，回復教授的身份，立刻華麗轉身，以過來人的身份揭露NCC內部的貪婪與腐敗，大鳴大放，實在令人唏噓不已。

李彥秀說，「沉默螺旋」是傳播學上非常經典的理論，在一個團體裡，少數意見往往會選擇沉默，而讓主流意見會像螺旋般的上升，最後，這個團體將只剩下一種聲音，這將是民主社會的災難，這也是吹哨者可貴之處。

李彥秀強調，「在民進黨完全執政以及NCC一言堂的環境下，林麗雲與王維菁少了當時在NCC內部擔任「吹哨者」的道德勇氣；回到學術界，才重新找回知識分子的理想與價值。更加讓我們懷念嚴家淦、孫運璿、李國鼎、尹仲容這些政務官為了理想與專業，不惜頂撞經國先生的風骨。」

李彥秀認為，林麗雲與王維菁卸任後的大實話，讓台灣人民看清NCC道德大旗背後的愚蠢與腐敗，更彰顯立法院對NCC新任主委與委員人事案嚴格把關的重要性。一個專業、獨立、公正的NCC，才能捍衛台灣的新聞自由與民主價值。