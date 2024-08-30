民眾黨主席柯文哲深陷政治獻金風波，又捲入京華城案，國民黨立委李彥秀認為，京華城案對柯文哲而言更牽涉到「財團」與「司法」的問題，尤其柯文哲上節目說出「對啦圖利，哪個地方不合法？」的氣話，反而給予外界更多臆測與想像的空間。另外，柯請假3個月期間，民眾黨將推派誰代理主席、如何在「維持民眾黨聲量」、「凝聚小草向心力」、「在野黨持續合作」、「平衡民眾黨內路線爭議」之間取得平衡點，的確需要高度的政治藝術與智慧。

李彥秀認為，政治獻金疑雲對柯文哲而言，比較多的是「形象」與「觀感」的傷害，需要給支持者一個理由，才能繼續力挺下去；但是，「京華城案」就涉及到「財團」與「司法」的問題，恐怕需要給交代的不僅是支持者，更是司法檢調以及全體民眾。

李彥秀表示，很可惜，在京華城案上，柯文哲並沒有如政治獻金疑雲般，給大眾一個簡單而清楚的說法，其上政論節目脫口說出「對啦圖利，哪個地方不合法？」的氣話，反而給予外界更多臆測與想像的空間。廉檢調人員昨天羈押了沈慶京以及應曉薇，今天清晨前往柯文哲住家及相關處所搜索，呼籲司法是社會正義的最後一道防線，調查、搜索與羈押的目的是查明真相，應該要秉持勿枉勿縱的原則，避免政治力介入操作，重拾人民對司法的信任。

李彥秀續指，而在政治上，國民黨與民眾黨都是在野黨，未來在立法院，只要是對人民好，對民生經濟有幫助的法案，在野黨仍然會繼續合作監督執政黨。另外一個觀察的重點是，柯文哲主席請假3個月期間，民眾黨中央委員會互推哪一人代理主席？如何在「維持民眾黨聲量」、「凝聚小草向心力」、「在野黨持續合作」以及「平衡民眾黨內路線爭議」之間取得平衡點，的確需要高度的政治藝術與智慧。