民眾黨主席、前台北市長柯文哲近日捲入多起爭議，而其妻子陳佩琪也因「人頭公司」疑雲，短短7天內3度改口，引發外界批評。對此，台北市長蔣萬安19日表示，聯合醫院在事實釐清後，將依法處置。據悉，聯合醫院將於21日召開會議，並要求陳佩琪出席說明，若調查屬實，最重恐面臨記過處分，對其考績可能造成影響，但不至於面臨解職。

陳佩琪日前在臉書透露，因公務員身分限制，無法擔任公司負責人，便以兒子名義開設公司。然而，由於她仍在聯合醫院任職，引發外界質疑其違法設立「人頭公司」，隨後她又改口稱是父母幫助孩子開公司，但此說法仍未平息爭議。16日陳佩琪再次更改說詞，強調「兒子自行去銀行開戶」，質疑這與公務員服務法有何違反之處。

據了解，聯合醫院日前已要求陳佩琪提供書面說明，但內容與她在臉書上的發言相似，且資料不完整。聯醫將在21日舉行調查會議，要求陳佩琪到場說明，若調查屬實，可能面臨懲處。不過，知情人士透露，陳佩琪最重恐面臨記過處分，對其考績可能造成影響，但不至於面臨解職。

聯合醫院今日表示，將釐清相關事實，並要求陳佩琪提供進一步說明，若確有違規，將依規定處理。院方計畫在本周內召開調查會議，屆時將邀請陳佩琪到場說明。