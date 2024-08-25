由於東邊海面水氣多，明（26）日東北部一整天有零星陣雨，清晨中部以北地區有飄雨，午後易有局部短暫雷陣雨，尤其西半部和山區可能有較大雨勢。氣象署表示，未來一周屬於典型夏季天氣，高溫皆落在32度到35度之間，部分地區有機會更高，午後易有較明顯雷陣雨，中颱「珊珊」預估周二至周四（27日至29日）將影響日本。

氣象署指出，明天大部分地區多雲到晴，東北部一整天有零星陣雨，清晨中部以北地區有飄雨，由於熱力作用，午後易有局部短暫雷陣雨，尤其西半部和山區偶爾有較大雨勢；溫度方面，各地高溫約32到35度之間。

氣象署分析未來天氣趨勢。（氣象署提供）

氣象署說明，周二（27日）水氣偏少，各地大多為多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨，清晨中南部地區有零星短暫陣雨。

周三至周六（28日至9月1日）環境水氣增加，各地大多多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率，清晨至上午因與海陸風輻合作用，中南部地區有零星短暫陣雨。