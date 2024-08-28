由於水氣稍增多，明（29）日清晨西半部有局部短暫陣雨，白天各地多雲到晴，午後有局部大雨，且部分地區的降雨有機會持續到晚上。氣象署表示，下周二、下周三（3日、4日）下一波水氣報到，各地多雲到晴，清晨至上午西半部地區有零星短暫陣雨，午後各地區有局部短暫雷陣雨。

氣象署分析未來天氣趨勢。（氣象署提供）

氣象署指出，明天清晨西半部及金門有局部短暫陣雨，馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，白天起各地多雲到晴，不過午後雷陣雨範圍擴大，各地都有局部大雨的機率，且部分地區的降雨有機會持續到晚上；溫度方面，高溫普遍在33到35度，大台北及台東仍有局部36度以上高溫。

氣象署發布高溫資訊。（翻攝自氣象署）

氣象署說明，周五（30日）水氣仍多，清晨西半部地區有局部短暫陣雨，白天各地恢復多雲到晴，午後山區及平地易有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率。

周六至下周一（31日至9月2日）乾空氣南下、水氣減少，各地多雲到晴，清晨中南部地區有零星短暫陣雨，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，周六、下周日（31日、9月1日）有局部較大雨勢；下周二、下周三水氣再增多，各地多雲到晴，清晨至上午西半部地區有零星短暫陣雨，午後各地區有局部短暫雷陣雨。