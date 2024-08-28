水餃是許多人平時解決一餐的熱門選擇。一位網友近日好奇，自煮水餃時鍋子不大、水量不多，溫度容易忽高忽低，反觀市面上的水餃店因為火大、鍋大、水多，水餃入鍋後仍可保持高溫，如此一來口感是否有差別？貼文曝光後引發熱議，許多內行人指出，其實不只火力大小有差，關鍵在於店面是現包現煮生水餃，在家自煮的則多是冷凍水餃。

原PO在PTT發文表示，自煮水餃鍋子不大、水量不多，溫度容易忽高忽低，尤其20至30顆冷凍水餃入鍋後，鍋內的滾水常會因此降溫，等到水再次煮滾後，又要加入冷水、二度沸騰再起鍋；反觀外面店家，鍋大、水多、始終保持高溫，可以持續用滾水煮水餃，「我想這樣煮出來的口感會不會有什麼差別？」

對此，許多網友紛紛指出，除了溫度以外，自煮水餃大多是冷凍水餃，市面上則是現包生水餃，因此表皮較難糊化破裂，「有些店家包好冷凍沒多久就下鍋了，家裏都凍多久了」、「沒冷凍過的現包水餃超級好吃」、「冷凍水餃這東西是會越凍越不好煮的，凍久了就是會容易破皮」。

老饕們則推薦，自煮冷凍水餃可以冷水入鍋，煮至沸騰後轉小火高溫泡熟，待水餃皮脹、上浮即可起鍋，不需要另外加水，這種水餃的表皮比較軟透，若要皮Q就得溫度忽高忽低，但也因此較難掌握，「冷凍水餃要避免的是表皮熟但內餡還是冰的，持續大火大滾的話會讓皮爛掉破掉，所以重點是在水煮開後轉小火到水餃膨起來即可，跟下鍋溫度比較沒關係，我平常還是冷水下鍋」、「煮水餃的重點就是不要再加冷水，保持滾的程度就好了」。

另外不少人則分享其他烹調方法，「我都是用電煮壺煮水，鍋子熱水下水餃後，降溫水再外添熱水，什麼冷水幾次我都不理，小火5分鐘撈起，放強微波加熱3分鐘」、「我都嘛電鍋直接按一下」、「冷凍水餃我都放平底鍋，加1杯水蓋起來當成煎餃吃。不喜歡煮熱水」、「不想煮水的話也可以用蒸的，蒸水餃湯汁流失少，吃起來更甜」。