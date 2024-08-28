許多人求職時都會東挑西選。一位男子近日表示，今年自私立大學英文系畢業的女友在台北求職近3個月屢屢碰壁，要求工作簡單、薪水至少3萬6的知名公司行政職，順利錄取幾家海運公司後，又因為薪水、工時、工作難度、工作量、調薪困難、公司環境、同事年紀、職涯發展性等原因而拒絕職缺，甚至寧願不上班啃老，導致兩人常常吵架，讓男子無奈「難道是我脫離求職市場太久了嗎？」，貼文曝光後引發熱議。

原PO在Dcard發文指出，女友不是台北人、今年剛畢業開始找工作，不過求職近3個月屢屢碰壁，「她要求工作簡單的行政職，公司要有知名度，薪水至少3萬6以上的台北工作」；雖然女友順利錄取幾家海運公司，但又嫌棄月薪4萬3的環境破爛、同事年紀較長沒共同話題、職涯沒發展性，嫌棄月薪3萬2至3萬5的工作繁重、要加班、隨時待命、調薪困難、有業績壓力、可能晚上23時才下班。

雖然原PO每天提醒女友，工作難度、工作量、薪水、環境、地點不可能盡如她意，女友卻覺得自己長相、學歷都不差勁，憑什麼找不到理想的工作，甚至反罵這些工作的薪水都在羞辱人，「光是繳完房租生活費，存個屁錢，這樣她寧可不上班，要給爸媽養」，讓原PO相當無助。

對此，許多網友紛紛回應，「呃，你是不是捨不得分手」、「家裡有礦其實也不用上班」、「她怎麼會有自己學歷不差的錯覺」、「第一份有43K已經贏不少人了，不做做看，怎麼知道適不適合」、「沒有工作經驗，說話還這麼狂妄， 台北的薪水羞辱人…那請她去中南部找工作啊？」。