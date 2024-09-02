愷樂2020年被當時羅志祥女友周揚青控訴介入他們感情，她選擇在IG公開道歉後，消失4年多。但外界還是不時會傳出她的消息，先是爆出她嫁給上海醫生並離開台灣，近來則又有已經離婚說法。2日她自曝懷孕消息，是否會復出引發關注。事實上，先前名嘴呂文婉就曾在節目上分析愷樂復出可能性。

愷樂2020年4月在IG以黑圖寫下道歉文，「在這裡我要誠心的向周揚青小姐說聲『對不起』，還有所有愛我的人說聲『對不起』」隨後消失4年，貼文至今沒有刪除。2日她曬出懷孕超音波照，意外被注意到其實早就開設Threads帳號，復出可能性再度引發討論。

資深媒體人呂文婉過去曾在節目上透露，愷樂很有可能會復出。（圖／翻攝自《命運好好玩》YT）

先前資深媒體人呂文婉曾在《新聞挖挖哇》透露，愷樂放風聲透露嫁給大陸醫師之後，又傳出離婚消息，應該是在試水溫，看外界對她復出的看法。呂文婉直言其他經歷過感情爭議的藝人，如王力宏、謝忻、阿翔，雖然有潛沉一段時間，但風頭過後，依舊回到螢光幕前。

呂文婉坦言：「時間是最好的良藥，我個人覺得（愷樂復出）應該不遠了，應該會出來了」。此外，當時不少人對愷樂復出抱持正面態度，在演藝圈走跳多年的主持人沈玉琳受訪時，也誇讚愷樂是不錯的藝人，如果她要復出，他樂觀其成。