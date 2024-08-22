明（23）日台灣各地及澎湖、金門、馬祖多雲到晴，感受高溫炎熱，午後北部地區及其他近山區易有局部雷陣雨，且有較大雨勢，尤其山區降雨機率較高。氣象署表示，珊珊颱風目前位於琉球南方海面，目前移速緩慢，預估以北北西方向朝日本前進，短期內對台灣天氣無影響。

氣象署分析未來天氣趨勢。（氣象署提供）

氣象署指出，明天台灣各地及澎湖、金門、馬祖多雲到晴，午後北部地區及其他近山區易有局部雷陣雨，且有較大雨勢，尤其山區降雨機率較高；溫度方面，各地高溫普遍為33至35度，局部可達36度左右。

氣象署公布高溫資訊。（翻攝自氣象署）

氣象署說明，周六、下周日（24日、25日）台灣各地及澎湖、金門、馬祖可見陽光，各地高溫炎熱，午後西半部地區及各地山區都有雷陣雨，且有局部較大雨勢發生的機率。

下周一至下周四（26日至29日）台灣處於相對低壓帶中，水氣增多，天氣較不穩定，清晨至上午中南部地區有零星短暫陣雨，澎湖、金門、馬祖亦有不定時局部降雨出現，而其他地區雲量增多，午後各地有局部短暫雷陣雨，且雨勢增加，有局部大雨發生的機率。