許多人閒暇時都會外出旅遊觀光。一位住在竹北的竹科工程師近日好奇，竹北有什麼地方好吃、好玩、好逛街？貼文曝光後引發熱議，許多工程師紛紛點名新竹高鐵站、竹北火車站、竹北交流道，關鍵都是「離開新竹」。

原PO在Dcard發文表示，平時有朋友到竹北找他時，他會安排看電影、地標大遠百逛街，接著到三民路吃午餐、搭配手搖飲料，下午到貓咪咖啡廳喝下午茶、擼貓，晚上在竹北夜市逛街、吃飯，最後到附近的咖啡廳續攤、看夜景。原PO指出，由於他的行程很像觀光客，因此忍不住好奇，「很想知道在竹北的大家平常都逛那些地方、吃什麼好吃的？」

對此，許多網友紛紛回應，「竹北高鐵站，離開新竹」、「竹北火車站，離開新竹」、「竹北交流道，離開新竹」、「竹北車站－岡山車站－吃羊肉爐」、「竹北高鐵站，離開新竹，直達台北」、「朋友來新竹找你玩？我建議你去找他玩…」、「搭高鐵去台北」。

另外也有人推薦其他新竹景點，「有交通工具的話，可以去新竹其他地方走走，看夜景或到南寮漁港、香山那邊～咖啡廳我覺得很讚，新竹滿多不錯的咖啡廳！更晚的話感覺可以去小酌。夜市的話…真的只能推其他縣市」、「竹北就是一個住的地方而已，新竹市區相對來說還有一點可以逛的地方吧（零星的古蹟、展覽），有車＋喜歡傳統文化，可以去北埔老街逛逛囉」、「竹北除了逛街行程，我真的想不到別的⋯都是開車去近郊晃晃，尖石／關西／竹東／湖口／新埔之類的」。