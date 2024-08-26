由於水氣減少，明（27）日各地晴到多雲，清晨中南部地區有零星降雨，午後各山區有局部短暫雷陣雨，台北市、新北市、屏東縣、台東縣中午前後可能出現36度高溫。氣象署表示，未來一周中南部地區有零星短暫陣雨，各地午後易有雷陣雨，高溫皆落在32度到35度之間，部分地區有機會更高。

氣象署預測未來降雨趨勢。（氣象署提供）

氣象署指出，明天各地晴到多雲，清晨中南部地區有零星降雨，午後各山區有局部短暫雷陣雨；溫度方面，各地高溫普遍為32至35度，感受上高溫悶熱，局部溫度會再更高一些，且近中午前後紫外線亦偏強。

氣象署公布高溫資訊。（翻攝自氣象署）

氣象署說明，周三（28日）水氣偏少，清晨中南部地區有零星降雨，白天各地晴到多雲，午後山區有局部雷陣雨；溫度方面，高溫普遍為33至36度，尤其大台北地區有37度左右高溫，近中午前後紫外線亦偏強。

周四（29日）水氣稍增多，各地大多為多雲到晴，午後各地皆有局部短暫雷陣雨，且雨勢增大、局部有大雨，清晨至上午中南部地區亦有零星短暫陣雨；周五至下周一（30日至9月2日）水氣再逐漸減少，各地大多為多雲到晴，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，清晨中南部地區亦有零星短暫陣雨。