古男控訴妻子去年在抖音認識了范男因而發生外遇，妻子竟持有范男裸露照片，古男還發現妻子跟范男多次前往旅社過夜，認為范男已侵害他的配偶權，要求給付50萬元，新竹地院法官最終判賠10萬元。

古男控訴妻子去年7月在抖音認識了范男之後，多次表示要加班、訊息也晚回，後來假日都消失不在家，手機也關機，直到無意間看到范男傳給妻子的訊息，才得知真相。古男追查發現，妻子在范男受傷時兩人一同合照，還發現妻子持有范男裸露照片，更有甚者，他也發現兩人竟一同前往新竹及高雄的旅社過夜。

但范男則表示自己並未與古妻外遇，連對方妻子的手都沒摸過，兩人只是網友關係，雖有見過面，但沒有外遇。

新竹地院法官檢視通話紀錄、錄音文字檔、定位紀錄、照片等，發現確有范男與古妻的親密照片，以及古妻與范母的對話紀錄，顯示古妻在范男受傷期間協助照顧，范母還對古妻表示，若真的愛范男，就要勸誡范男別再喝酒。

除了對話紀錄之外，古妻與范男確實曾一同前往旅社入住，可認兩人交往形況屬實。雖然古妻辯稱只是因為天氣熱身體不適去休息，但根據住房紀錄，兩人連續住了兩天，根本不是單純天氣熱臨時休息而已。

法官認為，范男所為顯已逾越客觀社會大眾所能接受普通朋友間之交往分際，破壞古男婚姻生活圓滿、安全及幸福，屬不法侵害古男本於配偶關係之身分法益，判賠10萬元。