今天各地多雲到晴，午後雷陣雨範圍擴大，除了山區以外，近山區平地也有大雷雨機率；周六至下周一（8月31日至9月2日）水氣減少，午後中南部及山區有雷陣雨。中颱珊珊目前正在影響日本九州，之後轉東北東方向朝四國前進；此外南海至菲律賓東方海面為大低壓區，有利熱帶擾動發展。

氣象專家吳德榮在《三立準氣象－老大洩天機》專欄撰文指出，今天至周六盛行西南及偏南風，與陸風輻合，清晨西半部偶有局部短暫陣雨，午後近山區局部雷陣雨擴展至部分平地，有局大雷雨機率；溫度方面，今北部25至36度、中部24至35度、南部24至35度、東部23至36度。

周日、下周一天氣偏熱，清晨西半部偶有局部短暫陣雨，午後近山區有局部雷陣雨；下周二、三（3、4日）氣溫稍降、水氣增多，清晨西半部偶有局部短暫陣雨，午後局部雷陣雨範圍擴大。

吳德榮表示，珊珊颱風逼近九州，颱風眼已漸模糊，登陸前稍減弱，登陸後受地形破壞，強度持續減弱，因導引氣流弱且多變，移動速度不快，路徑不確定性加大，對日本構成嚴重威脅。

另外，中央氣象署提醒，南海至菲律賓東方海面為大低壓區，有利熱帶系統發展，當中是否有熱帶擾動生成，應持續觀察。