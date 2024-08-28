中颱珊珊目前位於日本九州南方海面上，以時速4公里超慢速度朝北北西方向前進，已經開始影響日本。氣象粉專表示，美國模式仍預估珊珊會卡在九州，然後大迴轉往南逆襲，跑到台灣附近，值得注意的是，歐洲模式有部分小成員的看法也接近美國模式。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」發文指出，從珊珊颱風最新預測路徑來看，移動速度調慢許多，影響九州、四國等日本西部時間拉長，從九州走到關西就要花3天。

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粉專表示，美國全球模式仍然預估珊珊會卡在九州，然後大迴轉南落逆襲，跑到台灣附近，但前提是珊珊要捱過日本陸地摧殘；值得一提的是，歐洲模式已有部分小成員看法接近美國模式，「非常有趣、值得關注的趨勢。」

對此，中央氣象署表示，由於颱風移動速度慢，且導引氣流不明顯，因此未來路徑充滿不確定性，雖然美國模式預測珊珊可能會回馬槍跑到台灣附近，但短期內主要影響仍以日本為主。