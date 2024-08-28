今天各地晴朗穩定，高溫普遍在34至36度，大台北及局部地區可達37度，午後山區留意雷陣雨。中颱珊珊已經開始影響日本，下周西北太平洋海域仍處在一個大低壓帶籠罩下，進入颱風多產期，歐洲最新模擬顯示，下周五（9月6日）前後西北太平洋及南海海域上有多個熱帶擾動發展訊號，可能生成颱風，且距離台灣不算太遠，應持續觀察。

中央氣象署指出，未來一周屬於典型夏季天氣，高溫約在32度到35度，部分地區有機會更高，環境大致吹西南風，清晨至上午因與海陸風輻合作用，中南部有零星短暫陣雨，午後易有雷陣雨發展。

氣象專家林得恩在臉書發文指出，目前西北太平洋只有一個珊珊颱風，移動速度異常緩慢，也跟著延長影響日本的時間；但撲日後結構會逐漸受到破壞，下周一（9月2日）前後有機會減弱為溫帶氣旋。

林得恩表示，整個西北太平洋海域仍處在一個大低壓帶籠罩下，只要水氣有效蒸發及海溫、風場上的配合，極有可能發展成熱帶低壓或颱風。歐洲今晨最新數值模擬顯示，下周五前後在西北太平洋及南海海域上，就有多個熱帶擾動生成並發展的訊號，而且距離台灣不算太遠，應持續追蹤觀察。