目前南海至菲律賓東方海面為大低壓區，有利熱帶系統發展，颱風最快可能在下周一（9月2日）生成。另氣象署指出，東太平洋也有熱帶系統醞釀，成為颱風時間點跟菲律賓東方海面低壓差不多，兩者先生成的叫「摩羯」颱風，下一個則叫「麗琵」，下周四（9月5日）過後就要留意低壓帶和熱帶系統發展對台灣的影響。

氣象署指出，南海至菲律賓東方海面為大低壓區，有利熱帶系統發展，目前正觀察當中是否有熱帶擾動。9月6日到8日台灣位於大低壓區附近，雲量及水氣增多，天氣不穩定。

據《ETtoday新聞雲》報導，氣象署預報員陳姵安指出，目前低壓帶在菲律賓東方海面到南海之間，水氣也都在該區域，利於熱帶系統的發展，周末需要留意，可能會有先發展成熱帶性低氣壓的機率，下周有機會生成颱風，要觀察是否成颱，時間預計是在下周一左右。

此外，陳姵安還提到，東太平洋在跨日線附近也有1熱帶系統，增強成颱風的時間點也是在下周，但東太平洋系統有可能先是熱帶性低氣壓，跨過換日線再增強為颱風，屆時先生成的為「摩羯」颱風，後生成的颱風則叫「麗琵」。另下周四後，就得留意低壓帶和熱帶系統的發展，和是否靠近台灣。