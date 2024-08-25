（16：31更新）氣象署對新北市、宜蘭縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至17時30分，花蓮縣大雷雨至16時45分。此外，新北市坪林區、宜蘭縣礁溪鄉發布山區暴雨災防告警，持續時間至18時29分，屏東縣內埔鄉、瑪家鄉山區暴雨，持續時間至17時41分，留意溪水暴漲並儘速遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動。

15縣市大雨特報。（翻攝自氣象署）

對流雲系發展旺盛，氣象署發布15縣市大雨特報，今天台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市山區，以及屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣地區，有局部大雨發生的機率，雨勢持續到晚間，注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方及落石。

氣象署指出，今天台灣附近為弱風環境，午後西半部、花東地區及宜蘭山區有局部短暫雷陣雨，並有大雨發生的機率，留意旺盛對流所伴隨的短延時強降雨、雷擊、強風等劇烈天氣現象，尤其山區午後強降雨機率較高；此外，局部地區降雨可能持續至晚間，外出記得攜帶雨具，提醒近期地震頻繁，行經山區留意土石鬆軟、地滑以及落石。

氣溫方面，氣象署說，各地高溫普遍約32～36度，其中大台北、台東、台南、高雄及屏東局部近山區或河谷有36度左右高溫發生的機率，未下雨時感受悶熱。