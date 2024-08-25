不少民眾都會去百貨公司找廁所，一名網友昨天好奇發問，為何許多百貨的1樓沒有廁所？貼文PO出馬上有內行人解釋，1樓租金貴，蓋廁所很浪費空間，蓋在2、3樓反而增加民眾逛街機率等。不過也有網友發現，現在越來越多百貨1樓就有廁所，「巨城還特地在一樓蓋了廁所」、「台北101也有」。

原PO日前在《Threads》發文，指有個疑問藏在心裡很久，「為什麼百貨公司1樓都沒有廁所啊？」問題拋出後引發網友們熱議，有人指出「故意讓你去樓上或樓下，增加消費機會」、「1樓租金很貴，且通常是精品，蓋廁所浪費空間，然後進來拉完就跑不OK，好歹逛一下」、「1F少蓋廁所的坪數面積，可以多劃出幾個專櫃出來」。

還有人表示，「1F也是百貨公司門面，總不能消費者一進百貨公司，就聞到奇怪味道」、「有廁所，只是不讓妳用，一是要妳跑樓上樓下就有機會消費，二是屎尿味會讓化妝品、香水不好賣」、「法國很多百貨8樓才有廁所」。

但也有人說，現在的百貨已經和以前不一樣，有的甚至1樓就有設置廁所，「高島屋百貨一樓有廁所，而且還比樓上的新又乾淨」、「桃園的大江一樓有廁所啊，不過那整塊都是大江的，大江理論上也不差那些散客」、「巨城還特地在一樓蓋了廁所」、「台北101一樓有廁所」、「台茂也有」、「高雄夢時代也有廁所」、「高雄的幾乎都有」。