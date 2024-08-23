因午後對流雲系發展旺盛，中央氣象署發布今（23）日下午對新北市山區、桃園市山區、新竹縣山區、宜蘭縣山區、花蓮縣山區發布大雨特報。新北市午後各地降下大雨，土城區和平路、永和區國光路出現積淹水，轄區警分局派員前往拉起封鎖線警戒；另土城區明德路1棵路樹折斷，幸未造成人員受傷；另公館汀洲路段也出現淹積水的情況。

永和國光路積淹水，警方到場拉起封鎖線。（警方提供）

午後大雨猛襲新北，土城、永和路面積水、路樹遭折斷。

據了解，土城和平路重劃區內因突降大雨，路面排水不急，造成積水約30公分，土城警分局派遣員警於積水道路兩端警戒，目前積水已在消退中。

至於土城明德路一段人行道路樹支幹斷裂傾倒，暫不影響人車通行，警方預防性拉起封鎖線管制人車；初步檢視計有2部機車遭潑及，經聯繫車主檢視確認無車損。

23日下午大雷雨，公館路邊也出現淹積水的情況。（翻攝自爆料公社）

另臉書社團《爆料公社》稍早也貼出一段影片，公館地區也出現明顯淹積水，約到腳踝處高，路邊停的汽機車有1/3的輪胎都泡在水裡。

水利局表示，今日下午土城地區大雨來的又急又快，10分鐘雨量達17.5毫米以上，已超過排水設施保護標準，持續性的大雨導致道路排水不及，造成土城區和平路及青仁路低漥路面積水，積水路段不影響道路通行，降雨減緩後皆已退水。

水利局補充，土城和平路屬非都市土地且地勢低窪，大雨時排水不易，目前該處屬土城司法園區重劃區範圍，現在開發中，開發範圍內開發單位已設置3處滯洪池協助滯洪，整體排水部分待開發完成後，積水情形將可大幅改善。