名醫江坤俊上月爆出不倫與性騷擾疑雲，雖然他否認到底，但形象受到重挫。他昨（19）日在臉書分享與與女病患的談話內容，對方直言很擔心江坤俊「也很怕你不再看病人了」。對此，江坤俊給出回應，稱「我一直都會是一個醫生，一輩子」。文章曝光後，大量網友展開熱議。

江坤俊在臉書發文表示，昨日早上一位乳癌病患回診做乳房超音波，她和她的姊姊都是乳癌患者，都已經治療完畢，但已經持續追蹤了2到3年。江表示，女病患一躺上去，自己就看到她眼睛紅紅的，於是問她說「怎麼了？」不料對方竟回應，「我很擔心你，也很怕你不再看病人了」。

聽到女病患的關懷話語，江坤俊回應，「妳知道妳這樣說會讓我很感動嗎，謝謝你們的關心，你們更要保重自己的身體，我沒事，我一直都會是一個醫生，一輩子」。

對於江坤俊這篇發言，網友紛紛回應，「江醫師秉持你的初衷，加油」、「江醫師，你真是個好醫生，感謝有你」、「會相信你的人，其實不用過多言語，就是信你挺你，維持做好本份之事」、「很高興你還在，我們知道你會一直在」、「風雨終會過去的，加油」。

不過也有民眾呼籲江坤俊潔身自愛，「相信您的醫術學專業也是個好醫生，但私德也很重要，希望您挺過這關之後，別在讓您的妻女及家人蒙羞」、「人品和私德和醫術一樣，都很重要」、「好啦！但不要外遇」。