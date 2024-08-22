57歲陳小姐罹患乳房原位癌，接受基隆長庚達文西手術，進行乳房全切除併自體乳房重建，術後恢復良好。（李念庭攝）

57歲陳小姐今年健檢時，發現雙側乳房微鈣化，到基隆長庚做切片化驗，確診罹患乳腺管原位癌。由於鈣化太廣泛，長庚建議她做乳房全切除，陳小姐選擇使用達文西手術進行乳房全切除併自體乳房重建，治療傷口小、後續也不用再接受放射線治療。

陳小姐表示，自己本身沒有家族遺傳，平時也很健康，沒想過會得乳癌，幸好有早期發現、及時治療，術後10天便順利出院，目前術後約2個月，恢復情形良好。

基隆長庚一般外科醫師簡禔萱指出，達文西機器人手臂進行乳房全切除手術，傷口拉扯較小，乳管切除視野較清楚，且只有外側乳房約5公分切口，術後恢復更好。

基隆長庚整形外科周宣宇醫師說明，目前乳房重建分為義乳及自體組織重建，自體重建主流採用深下腹動脈穿通枝皮瓣進行，對肌肉破壞較小，乳房會較柔軟、自然，沒有義乳的排斥反應或淋巴癌風險，可重建較大的乳房，腹部也會較緊實。不過需要做腋下血管吻合，技術門檻較高，手術時間長、恢復期也久。

簡禔萱說明，乳癌是我國女性癌症發生率第一、死亡率第二，大約每10位女性就有一位罹乳癌，由於初期通常無症狀，要透過早期篩檢診斷。

簡禔萱指出，乳房原位癌大概佔10％，五年存活率約90～100％。乳房原位癌的癌細胞在乳房內，不會轉移至淋巴或其他器官，但仍有可能產生變異成乳癌，也可能轉移到其他器官，治療方式以乳房手術切除為主，後續可能搭配放射線照射。

周宣宇表示，接受乳房全切除併乳房重建，能讓病患重拾自信，後續乳癌定期追蹤上也不會造成影響。他呼籲，女性應定期接受乳房攝影檢查，提早發現異狀可及早接受治療，找回健康人生。