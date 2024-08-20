理想混蛋20日出席活動宣布擔任2025渣打臺北公益馬拉松賽事活動大使，並於記者會中熱情邀約粉絲一同參與3K賽事後接著上台演唱夯曲。而理想混蛋成員雞丁原本是醫生，建廷與阿哲則為藥師，但現在都辭掉工作，專心打拚音樂之路。

雞丁今天表示平常就會跑步，因為身為主唱的他要訓練自己的肺活量，跑步就是最好訓練心肺功能的運動，主持人問到這次渣打馬拉松想挑戰哪個距離？鼓手可沛笑著說：「我們決定從最短的3公里路線開始挑戰。」吉他手建廷在一旁馬上跳出來解釋：「我們可不是想偷懶，跑完3K我們四個會在終點線準備演出，帶給大家最好聽的音樂。」然而被問到跑最慢的有什麼懲罰嗎？雞丁表示：「團員們有各自賭注，說好跑最慢的要請所有報名馬拉松的小混蛋們喝飲料。」

可沛表示為了準備這次的馬拉松，他要去大安森林公園練習，吉他手則阿哲比較擔心因爲他平時的運動是打排球居多，也得開始加緊練習。而平時總是穿梭在健身房的建廷則是四人當中對於體能最有信心的；而雞丁則向團員信心喊話：馬拉松可以鍛鍊體力，我們要維持最好的狀態，理想混蛋四位團員也期許明年能跑進小巨蛋，也是他們的目標。