女星朱芯儀2022年宣布罹患乳癌2到3期，且癌細胞已轉移至淋巴，經過18次化療、乳房切除和重建手術，去年初宣告抗癌成功。近日，朱芯儀在節目分享回診追蹤癌症時，被告知胸部X光有異狀，得做更詳細的檢查。所幸是虛驚一場，她忍不住在診間外大哭宣洩壓力。

朱芯儀在節目《11點熱吵店》透露，今年4月底回診追蹤癌症，超音波雖看似正常，但乳房X光跟MRI有異狀，「看起來都有亮點」。朱芯儀擔心是癌症復發，醫生判斷不是，但脫口：「應該是新的，不用太緊張。」反而讓朱芯儀膽顫心驚，憂心若真的復發，「我的人生還有意義嗎？」

朱芯儀坦言，若癌症復發，會覺得人生好像失去意義。（YT@Chop Chop Show）

朱芯儀後來自費做切片，但內心非常的焦慮，瀕臨崩潰邊緣，並向老公衛斯理、孩子訴苦，認為若再生病一次，應該有點沒辦法再生出勇氣面對。

朱芯儀認為若再生病，恐怕沒勇氣面對。（圖／中時資料照）

朱芯儀後來回診看報告，聽到醫生說「沒事」後，終於卸下心中的大石頭，走出診間後她忍不住放聲大哭，「因為那個心理煎熬，兩個月真的太久了。你不知道你現在到底是好了，還是又來一次。」但朱芯儀也感謝醫療團隊細心地檢查。