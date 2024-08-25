女星朱芯儀2011年憑《犀利人妻》的「小三」黎薇恩一角走紅，之後與賈靜雯弟弟衛斯理結婚，育有3名子女。雖在2021年底確診乳癌第3期，但所幸她在去年宣布抗癌成功。而如今不時會在節目上分享生活的她，提到家裡有一陣子房間都會飄異味，且小孩也一直生病，直到她查看冷氣才發現驚人真相。

朱芯儀在節目《醫師好辣》中提到，家中樓上總共有3間房間，但是其中一間每次一開冷氣，她就會聞到異味，起初她以為是自己太敏感，認為味道應該是從外面飄進來的，「一直都沒有發現有異狀」。

朱芯儀發現家中房間有異味，且駐在該房間的孩子一直生病。（圖／翻攝自醫師好辣YouTube）

直到她發現住在這間房的孩子一直生病感冒，但另外兩間的小孩卻都沒有，她才決定採取行動。而當她準備洗冷氣濾網時，「我嚇瘋了！」，因為一打開冷氣蓋，上面竟然都發霉了，「而且我根本不知道為什麼冷氣會發霉，我從小到大沒有遇過冷氣發霉！」

接著，她再進一步仔細檢查，原來是這台冷氣吹風口距離牆壁較近，導致循環不好，加上台灣夏天又濕又悶熱「所以它一直吹一直吹，它關掉的時候那個水珠凝結在那邊，它散不了，久了潮濕就發霉」導致吹來的風都是黴菌，讓她直呼「好可怕」。