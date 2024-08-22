台灣少子化問題嚴重，龍年也難挽救生育率，一名新手媽媽剛生完小孩在醫院休養，昨天先生去嬰兒室看寶寶，回到房間驚呼「整間嬰兒室只有2個嬰兒，包含妳兒子」，原PO聽完傻眼，才知道生育率真的很慘。

根據內政部統計，今年上半年只有6萬多名新生兒，與去年同期相比減少3.26％，估算全年出生人口恐怕跌破13萬，龍年效應失靈。

一名女網友在Threads發文表示，本來以為生育率低只是隨便講講，直到前幾天生完小孩才知道嚴重性，她說先生去嬰兒室看寶寶，回到房間大嘆「妳知道嗎，整間嬰兒室只有2個嬰兒，包含妳兒子」，原PO聽了震驚不已。

話題引發熱議，過來人紛紛留言表示，「我今年5月生產，醫院嬰兒室也只有3個寶寶」、「4年前小孩出生第3天回家，只有她一個嬰兒」、「我去台南戶政事務所登記的時候，戶政人員說今年龍寶寶沒有很多。」

不過也有家長直言，等孩子大一點要搶公托、公幼或私幼時，就感覺不到生育率低，因為名額超難搶；內行人則表示，近年生育率真的很慘，托嬰、幼兒園不好搶是因為沒有人要當老師。