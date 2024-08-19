台灣少子化、生育率全球墊底，人口外流的縣市也想盡辦法「催生」，就有網友發現雲林縣生育補助拉高，一胎直接給6萬，直呼「雲林生育補助也太高了吧」，引起眾人討論，也有人認為一次性補助幫助有限。

一名網友在PTT八卦板發文表示，最近研究各縣市生育補助，發現雲林縣生第一胎直接給現金6萬，前三胎每名新生兒獲得6萬元加上3包尿布，如果有第四胎加碼至13萬元與3包尿布，臨櫃辦完就給現金，還不是匯款，直言「這個是真的想救生育率，其他縣市頂多2萬」。

貼文引起眾人討論，「雲林是今年跟明年補助比較高」、「因為年輕人北漂，用這留年輕人在雲林」、「之前只有1萬而已，新生兒一直被其他縣市挖走」、「真的人太少外移嚴重啊，申請的人要是多了就會減碼了」、「拿完補助戶籍就遷走了」、「白X政策，留得住『戶籍』留不住年輕人」。

也有人認為生育補助只是杯水車薪，「後續費用才恐怖吧」、「沒用吧？我老婆生產坐月子完大概付了20來萬」、「請保母三四個月就沒了」、「後續送褓姆、尿布、奶粉啥開銷，一個月超過2萬」、「付得起的，沒那補助也可以，付不起，給那些不夠」。

事實上，雲林縣政府為提升生育率，推行「兩年六億催生增產-雲林萬寶龍」催生計畫，在2024、2025年大、小龍年生產再加碼補助，前三胎可獲6萬元津貼，第四胎13萬元，每名新生兒出生登記時即可獲得3包尿布做為生產禮。