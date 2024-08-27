台灣大個人用戶事業商務長林東閔表示，台灣的汽機車在陸上運輸排放中的佔比相當高。這代表交通運具電動化為實現2050淨零排放目標的其一重要途徑。台灣大將減碳行動轉化為商業策略，瞄準共享移動市場執行「Taiwan Mobility」戰略，除了投資智慧出行平台USPACE，發揮千萬電信用戶營運之科技量能，提供車位共享、UDRIVE電車共享，及打造一站式充電營運服務「MyCharge」。

林東閔表示，本次策略領投WeMo，更代表台灣大實踐淨零的決心，從消費者端驅動低碳交通轉型，具體落實台灣大在EV100倡議中「以共享取代購買，推廣純電汽機車共享服務，降低碳排量」的加碼行動，未來也將結合行動服務優勢，擬計畫推出員工私人用車換購電動汽機車之補貼專案，完整「EV100電動車生態圈」，擴大減碳影響力，大步朝低碳智慧城市與永續未來邁進。

為鼓勵全民體驗共享經濟的樂趣與價值，台灣大同步推出「騎乘共享愛地球」優惠，即日起申辦5G專案，享WeMo PASS 90天兌換序號；9月1日起申辦4G指定專案，送WeMo Pass 60天兌換序號，號召全民多使用共享運具，綠色出行，共同打造永續城市。