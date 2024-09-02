新北市政府進行新北高中通學廊道時，一併改造學校大門環境，讓學生及民眾進入大門就能看到代表該校學生的特色。圖/新北市政府提供

通學廊道計畫目標再提升。新北市長侯友宜今（2）日前往剛完工的三重區新北高中通學廊道視察，對於「通學廊道安全改善計畫」進度大幅超前表示滿意，並當場指示工務局將8年80所計畫再提升，朝向8年完成100所目標邁進。

侯友宜強調，「通學廊道安全改善計畫」是他上任以來的重要政策，讓學童能行走在舒適安全的環境，也是他的人生職志。因此在111年底指示工務局接續原本4年50所的目標，訂定8年完成80所通學廊道改善目標，至今6年過去已完成70所學校。

侯市長對於工務局端出亮麗成績表示滿意，肯定市府各局處發揮團隊精神共同努力，讓進度大幅超前。因此，為了讓更多的師生和用路人受惠，侯友宜市長當場宣布「通學廊道安全改善計畫」目標提升，朝8年完成100所目標邁進，持續改善通學環境，讓新北民眾共享優質且安全的人行道。

工務局長馮兆麟說明，通學廊道改善計畫從108年至112年已完成63所學校，113年度迄今已完成三重區新北高中、明志國中、修德國小、鶯歌區鳳鳴國中、樹林區大同國小、板橋重慶國小、淡水區天生國小等7所學校，6年來已完成70所學校，總經費約12.83億元；其中30案爭取獲得中央前瞻計畫及校園周邊改善計畫補助約5億元，改善總長度達32.55公里，改善面積77,469平方公尺，每天受惠師生將近13萬人。

馮兆麟表示，對於市長當場指示8年100所的目標，工務局和施工團隊一定會全力以赴使命必達，不負市長和市民的期許。他說，通學廊道改善計畫是藉由道路巡查、校方及里長反映、民眾建議等多重管道廣納各方意見，經評估有改善必要後，納入名單內逐一改善，市府也會持續積極爭取行政院「永續提升人行安全計畫」4年400億補助，加速改善人本環境。

養工處長鄭立輝指出，剛完工的新北高中通學廊道，透過設施整併、車道調整及樹穴環境優化等方式，解決既有人行道淨寬不足及樹木竄根問題，使人行道符合無障礙人本環境，達到淨寬150公分標準，並融入代表該校學生之「椪柑」意象，藉由造型壓花瀝青、Ubike場域美化、街道家具等工項，打造一條在地特色的通學廊道，完工後受益的不只是學生與接送家長，還可以連結未來捷運環狀線北環段Y023站及前往河濱自行車道，讓附近社區民眾及用路人共享，創造更優質的通行環境。