隨著人口高齡化、科技與環境變遷，聽損年輕化和聽損人口增加，導致聽力輔助需求大增，但因器材費用高昂、配戴不適，實際使用輔具的人數仍有限。因此，台灣大電信獨家引進聽力輔助新概念的「聽不累開放式聽力擴增器」，不僅捐贈予公益團體及醫療院所，也擴大服務範圍，在全台myfone門市提供數位科技顧問服務，若用戶及受贈長輩對於聽力擴增器有任何使用及聲音適配的疑問，都可至門市諮詢。「聽不累開放式聽力擴增器」採用業界唯一的開放耳道設計技術，不僅配戴更舒適，音質更清晰。台灣大更運用資通訊核心能力，升級「聽不累小幫手」APP系統，使用者搭配APP，3分鐘自主完成聲音適配，為微聽損族群打造更多元的聽力品質。

台灣大資訊長蔡祈岩表示，過去有聽力輔助需求的用戶，需自行攜帶一台厚重的裝置來手動調整聲音大小，使用方式極為不便。此次，台灣大整合資通訊技術，升級「聽不累開放式聽力擴增器」APP系統——「聽不累小幫手」，利用AI聲學自適配技術和個人聆聽功能，讓用戶在3分鐘即可快速完成聲音適配。用戶無需額外攜帶設備，只要透過手機APP，就可輕鬆調整音量和頻率設置，操作介面簡單直觀。不僅提升微聽損族群聽力品質，該擴增器還兼具藍牙耳機功能，用戶可以隨時隨地聽音樂，且外形猶如耳掛式運動耳機，免去佩戴傳統助聽器的尷尬。

台灣大個人用戶事業商務長林東閔表示，電信科技與終端裝置可以幫助用戶克服聽力問題，尤其是在年齡增長和環境噪音影響下，許多人因聽力受損，失去與家人朋友溝通的樂趣。為了解決這個問題，台灣大哥大引進「聽不累開放式聽力擴增器」，搭配5G月租999元，專案價0元帶走，還可獲得三個月的KKBOX和MyVideo服務，並由台灣大門市的數位科技顧問提供專業產品諮詢服務，軟硬體服務同時級。

台灣大永續品牌公關副總經理暨基金會執行長劉麗惠表示，許多家庭因長輩聽力退化而產生溝通障礙，導致家庭氣氛緊張，還可能對長輩的身心健康造成不良影響。因此，台灣大延續科技賦能永續的核心理念，呼應聯合國永續發展目標3健康與福祉，獨家引進「聽不累開放式聽力擴增器」，並透過5家社福及醫療團體，捐贈百台予經濟弱勢偏鄉長輩，守護聽力健康。