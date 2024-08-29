台北市士林區迎星碼頭，今（29）日12時42分驚傳民眾落水事件。據了解，迎星碼頭將於30日至9月1日舉行「2024台北國際滑水公開賽」，卻傳出有舞台架設工作人員佈置會場時不慎落水；消防局接獲報案後，隨即派遣消防車5輛、救護車1輛、快艇2艘、水摩1艘、人員26名前往搜救。

截止目前下午3時33分為止，消防人員仍於迎星碼頭往社子大橋方向搜尋中；詳細落水原因尚待警方調查釐清。

台北市體育局表示，現正全力配合現場救援工作、釐清事故原因，並令廠商暫停施工，後續將嚴格檢討安全維護作業。