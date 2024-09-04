台股今（4日）受到美國半導體股重挫拖累，早盤即暴跌超過1100點，創史上第三大單日跌點，一次殺破所有均線，更讓投資人擔憂是否重演8月初的股災，分析師坦言，今天大盤最好要守住21000點，否則可能再次殺破2萬點大關。

台股早盤下殺逾1100點，最低觸及20922.17點，所有類股全軍覆沒，以半導體與AI族群賣壓最為沉重，台積電一度下殺逾5%，聯發科曾暴跌逾7%，鴻海也一度出現將近6%的跌幅，開盤半小時後跌幅略為收斂至下跌800點左右。

Yahoo財經報導，資深證券分析師王兆立示警，台股今天最好要守住21000點，否則恐怕還有下探2萬點的可能性，收盤時留長下影線也有助止跌。

若台股真的殺破2萬點，將回到8月初股災的低點，當時在8月6日觸及19662.74點，大盤止跌後這一個月已經上漲將近15%，台積電曾在8月初觸及813元低點，但隨即在月底前衝上977元，反彈超過2成。

美國晶片股下殺，輝達重挫9.53%，盤後又傳出輝達收到美國司法部傳票，接受反壟斷調查再升級，盤後股價續跌逾2%，周三股價走勢恐不樂觀。