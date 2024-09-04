總部位在香港的石墨產品製造商「昇能集團」，昨（2日）晚遭香港證監會示警，股權過於集中在極少數股東，建議股東及投資人買賣時需要謹慎留意。此事讓昇能集團股價大跌，今（3日）一度下殺超過99%，股價只剩下0.179港幣。

香港01報導，證監會指出，昇能集團25名股東持有2.79億股，相當於已發行的27.65%，另有一名控股股東持有5.825億股，相當於57.67%，另外沒有結存於中央結算系統或在香港股東名冊中登記的約有4930.95萬股，約4.88%，上述累積已經高達90.2%，換言之，只有不到一成的股權在外流通。

證監會對此提出警告，引發昇能股價跳空下殺，一度重挫99.1%，觸及0.179港幣，走勢相當慘烈。昇能於去年初上市，以1.6港幣掛牌，年底被炒至10港幣，但接著暴殺近一半，4月再次起漲，由3.5港幣強拉至上周五新高價23.1港幣，大漲5.6倍。

昇能股價暴跌讓公司的營運狀況受到矚目，公司資料顯示昇能為超高功率石墨電極的全球製造商，客戶遍佈全球超過25個國家，今年上半年獲利狀況並不理想，營收下滑26.5%，虧損1436.8萬美元，比去年同期擴大240%。