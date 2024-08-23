阿里巴巴23日在港交所發布公告，2024年8月28日，該公司自願於香港聯交所第二上市變更為主要上市的轉換將生效。於生效日期，該公司將於香港聯交所及紐交所雙重主要上市，且股票標記「S」將自該公司於香港聯交所港幣及人民幣櫃檯的股票簡稱中刪除。此次自願轉換為雙重主要上市，並不涉及該公司的新股發行和／或融資。