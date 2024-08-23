綜合陸媒報導，資料顯示，2019年阿里巴巴在香港第二上市以來，大部分公眾流通股已轉倉到香港，在市值和交易量方面，阿里一直位列港股前三名，主要上市水到渠成。2022年7月，阿里巴巴提出在香港主要上市的申請。在香港和紐約雙重主要上市，將進一步擴大投資者基礎，提升阿里港股的流動性，也為投資者在公開市場持有及交易阿里股份提供更大的靈活性。

據機構研報，新增香港為主要上市地後，阿里巴巴將符合納入港股通條件。完成雙重主要上市地位轉換後，阿里巴巴亦有望於9月初納入港股通。

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